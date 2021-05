Høie: Fortsatt i rute til mer gjenåpning i slutten av mai

innenriks

– Det er fortsatt sånn at vi er i rute for det som er ambisjonen, nemlig at vi skal kunne gå til neste trinn i siste halvdel av mai, sier helseministeren til NTB.

Trinn 2 vil blant annet åpne for mer reising innenlands, flere besøkende i hjemmet og samling av større grupper.

Siden toppen på over 1.000 nye koronasmittede daglig i mars, har antallet nye smittetilfeller i Norge gradvis falt til et gjennomsnitt på rundt 400 i døgnet.

Nedgangen har imidlertid bremset opp, og lørdag ble det kjent at et koronautbrudd i grenlandsområdet er så stort og uoversiktlig at regjeringen valgte å innføre strenge regionale tiltak i Skien, Bamble og Porsgrunn.

