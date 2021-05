46-åring nekter straffskyld for drap i Sandefjord – avbrøt sin forklaring

innenriks

Mannen har nektet straffskyld for drap siden tiltalen ble tatt ut, og holdt seg til dette da rettssaken startet i Vestfold tingrett.

Ifølge VG var mannen iført både håndjern og fotjern da han ankom rettssalen, men disse ble fjernet etter anmodning fra forsvarer.

Etter å ha vært i vitneboksen i rundt to timer, ba den tiltalte mannen om at forklaringen hans ble avbrutt fordi han ikke hadde sovet og var sliten. Han skal fortsette å forklare seg tirsdag.

Før han avbrøt forklaringen hevdet 46-åringen at det må være en annen som har drept kjæresten. Han setter dette i forbindelse med et drap han selv ble dømt for i 2003.

Tiltalte nevnte flere av dem som ble dømt sammen med ham som mulige mistenkte, samt ett av vitnene i saken som pågår nå.

Ifølge avisen skal tiltalte ha snakket usammenhengende under sin forklaring og hatt problemer med å svare på spørsmål.

Thea Braavold (31) ble funnet drept i en leilighet i Sandefjord 2. februar i fjor. Kort tid etter ble kjæresten pågrepet og siktet for drapet.

Mannen er tidligere dømt for et annet drap og ble løslatt i september 2018 etter å ha sonet ferdig dommen. I tillegg til den tidligere drapsdommen, er den tiltalte mannen dømt åtte ganger tidligere for andre forhold. Han hadde vært ute av fengsel i bare tre måneder da drapet på Braavold skjedde.

Det er satt av 16 dager til rettssaken i Vestfold tingrett.

