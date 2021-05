Trossamfunnene jobber med å sikre en smittefri id-feiring

innenriks

– Vi er i løpende dialog med moskeer om situasjonen og jobber målrettet mot å sikre en smittefri og trygg id-feiring, sier informasjonsansvarlig Mustafa Mahmood i Islams Råd Norge (IRN) til NTB.

Fastemåneden ramadan nærmer seg slutten. Onsdag ved solnedgang bryter muslimene fasten for siste gang, og torsdag er det duket for id-feiring. Vanligvis er dette en sosial høytid, hvor venner og familie samles og hygger seg.

Men koronapandemien og restriksjoner preger høytiden. Mahmood sier at IRN jobber med informasjonskampanjer om id-feiringen, som deles med norske muslimer via offentlige og interne kanaler.

Også i fjor ble høytiden nødvendigvis preget av pandemien. Mahmood sier at de drar erfaringer fra de to id-feiringene i fjor.

– I år er det store forhåpninger om at vi er ferdig med denne pandemien i nær fremtid, men det krever at vi at vi alle holder ut i en siste etappe. Nå går samfunnet mot gjenåpning, og det er viktig at vi bidrar til at den planen går som planlagt, sier han.

Stengte moskeer

Det Islamske Forbudet Rabita i Oslo har hatt stengte moskeer i lang tid. De har gjennom hele pandemien vært opptatt av å oppfordre til å følge smittevernreglene – også nå i forbindelse med id-feiringen.

– Vi minner om viktigheten av å fortsatt følge de tiltakene som Oslo kommune har til enhver tid, sier koordinator Hossam Belkilani ved Det Islamske Forbundet, Rabita, til NTB. Han har følgende beskjed til alle som skal feire id:

– Unngå Id-besøk fra andre enn din egen husstand, og erstatt det med digitale besøk, sier Belkilani.

Oslo kommune sier at imamer og muslimske ledere i byen har samlet seg om å anbefale smittevernvennlige id-feiringer, samt tatt initiativ til digitale feiringer.

– Vi er glade for at det muslimske miljøet i Oslo er så samlet og tydelige både når det gjelder id-feiringen og anbefalingen om å ta vaksine. Vi har hatt god dialog med det muslimske miljøet om smittevern under hele pandemien, sier byråd Rina Mariann Hansen for arbeid integrering og sosiale tjenester til NTB.

– Unngå butikker i rushtiden

Islamsk Råd Norge har hatt løpende dialog med både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) i forbindelse med ramadan og id-feiringen. I forkant av årets feiring har helsemyndighetene hatt møter med trossamfunnene for å kvalitetssikre veiledning og råd, opplyser avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet til NTB.

Han forklarer at det under fjorårets feiring ble laget en video hvor helsedirektør Bjørn Guldvog ønsker en god feiring med anmodning om å følge smittevernreglene.

I Oslo har butikkene og kjøpesentrene nylig åpnet igjen etter å ha vært stengt i flere måneder. I helgen var det tilløp til kø flere steder i Oslo sentrum. Avdelingsdirektør Giæver har følgende beskjed i den forbindelse:

– Unngå reiser, og unngå de travleste tidene i butikker og kjøpesentre, lyder oppfordringen fra Giæver.

