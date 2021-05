Lesbiske skal få donere egg til partneren

innenriks

Det slår et flertall i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fast, melder NRK.

Fram til nå har Helse- og omsorgsdepartementet tolket loven slik at det bare er lesbiske par som har medisinske grunner til det, som skal få lov til å donere egg til partneren.

I fjor fikk SV, Ap og Frp gjennom endringer i bioteknologiloven. Samtidig åpnet Stortinget for eggdonasjon mellom kvinnelige partnere, såkalt partnerdonasjon.

Helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson, sier han har blitt kontaktet av kvinner som har søkt om partnerdonasjon, men som har fått avslag fordi det ikke var medisinske grunner til det.

– Derfor vil vi endre loven for å klargjøre dette, sier Wilkinson.

SV, Arbeiderpartiet og Frp sier de aldri mente at medisinske grunner skulle være et krav for at lesbiske partnere skulle få donere egg til hverandre.

– Dette er en presisering av lovgivers intensjon. Fram til nå har adgangen til partnerdonasjon blitt tolket for snevert av departementet, sier Tuva Moflag (Ap) som er medlem i helse- og omsorgskomiteen.

(©NTB)