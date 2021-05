Høyre delt om mobilforbud i skoletimen

innenriks

Utdanningsminister Henrik Asheim mener mobilbruk i skolen kan distrahere undervisningen.

Ved siden av å være statsråd er han også nestleder i Høyres programkomité. Der tilhører han et flertall som går inn for nye nasjonale regler om å forby mobilbruk i timene, melder Aftenposten.

Mindretallet i programkomiteen mener at mobilregelverket bør avgjøres lokalt av rektoren ved den enkelte skole.

– Det vil være å vedta det som er situasjonen i dag, sier Asheim, som ønsker et forbud både i grunnskolen og i videregående skole.

Av tolv medlemmer i Høyres programkomité går Sandra Bruflot og fire andre mot et sentralt forbud.

– Jeg er bekymret for at Høyre setter en ny standard for hvilket detaljnivå i skolene politikere skal blande seg inn i. Det må vi unngå, sier hun.

Hva Høyre skal mene om saken, blir avgjort på landsmøtet kommende helg.

