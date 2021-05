Fem ungdommer tatt for ransforsøk i Oslo

innenriks

– Vi er med flere patruljer på Grefsen/Kjelsås etter at flere ungdommer truet en kvinne med å rane henne, samt at det ble utøvd skadeverk på et hus ved å kaste stein på det, skrev operasjonssentralen i Oslo politidistrikt rett før klokka 21 søndag kveld.

Politiet fikk kontroll på fire ungdommer som prøvde å løpe fra stedet.

– Vi undersøker nå om denne hendelsen kan ha sammenheng med flere lignende hendelser i området den siste tiden, opplyser politiet.

Til sammen fem ungdommer er innbrakt i arrest og blir overlatt til barnevernet.

(©NTB)