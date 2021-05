Større snøskred har gått ved Gaustatoppen – skispor inn i skredet

innenriks

Politiet opplyser at de ikke vet om skisporene er nye eller gamle.

Sørøst politidistrikt på Twitter meldte om at det hadde gått et større snøskred ved Gaustatoppen og Rjukan ved 15.15-tiden.

25 minutter senere opplyste politiet at luftambulansen hadde startet søk på stedet. Kort tid senere var også et redningshelikopter i søk i området.

– Lavinehunder begynner å ankomme, men det er usikkert om det er trygt å gå i søk, opplyste politiet da.

I tillegg er politihelikopteret også sendt til stedet.

– Vi fikk melding om et mindre skred først. Senere fikk vi melding om at det hadde gått et stort skred, men det er fremdeles usikkert, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til VG.

Ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge har skredet gått på østsiden. Det er stor fare for nye skred, noe redningsressursene må ta hensyn til.

– Vi fikk melding fra politiet basert på en veldig usikker melding fra en som observerte rasområdet fra cirka ti kilometer unna, opplyser redningsleder Siv Namork ved HRS til avisen.

(©NTB)