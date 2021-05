Siv Jensen (Frp): – Kampen er ikke over

innenriks

– Behovet for et sterkt Fremskrittsparti er stort, og kampen må kjempes hver eneste dag, sa Jensen da hun for aller siste gang hilste et landsmøte som partileder lørdag.

I talen listet hun opp alle Frps seire gjennom hennes 15 år som partileder, derav seks og et halvt år i regjering.

– Jeg er stolt av at Fremskrittspartiet har kjempet og fått gjennomslag for flere omsorgsdager for foreldre, for større kompensasjon til bedriftene og utsettelse av skatter og avgifter, sa hun.

Jensen ble gjenvalgt som partileder i fjor høst, men kunngjorde overraskende i februar at hun trekker seg og heller ikke tar gjenvalg til Stortinget til høsten.

Politiske kommentatorer har beskrevet henne som «en av de mest markante og mest ruvende politikerne i nyere norsk historie».

Senere lørdag blir Sylvi Listhaug valgt til ny partileder. Listhaug stiller uten motkandidater.

