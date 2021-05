Offensiv Siv Jensen (Frp) i avskjedstale: – Kampen er ikke over

innenriks

– Nå er min vakt over, og dere skal føre partiet og Norge inn i fremtiden, sa Jensen, kledd i svart, fra en nesten tom kongressal på Gardermoen.

Lørdag var aller siste gang hun hilste et landsmøte som partileder.

– Kampen ikke over

Men den som hadde ventet et tårevått farvel, ble skuffet. I kjent offensiv stil listet hun i talen opp alle Frps seire gjennom hennes 15 år som partileder, derav seks og et halvt år i regjering.

Men det gjenstår mange kamper å kjempe, framholdt Jensen, som overraskende kunngjorde sin avgang i februar.

– Behovet for et sterkt Fremskrittsparti er stort, og kampen må kjempes hver eneste dag, sa den nå avgåtte partilederen.

Jensen er blitt beskrevet som en markant og ruvende politiker, og vil kanskje først og fremst bli husket som den som tok Frp inn i regjering – og ut igjen da partiet ble overkjørt i saken om å hente en IS-dømt kvinne og hennes to barn fra Syria til Norge.

Siden den gang har partiet rast på meningsmålingene.

Må ha gjennomslag

Jensen tviler på om Frp vil gå i regjering igjen før partiet får et vesentlig større gjennomslag.

Men at det aldri vil skje, kan hun samtidig ikke forestille seg.

Derimot formaner hun sine partifeller om ikke å være fornøyd med å blankpusse profilen i opposisjon.

– Det enkleste for en politiker er å stå alene, aldri ta ansvar og utelukkende forfekte sine primærstandpunkt. Men da beveger man ikke verden, sa hun.

Hun advarte partiet om å slappe av på kravene framover og rettet flere spark mot de rødgrønne.

– Direkte skremt

– Jeg er direkte skremt over de signalene som kommer fra de rødgrønne partiene nå. Det har blitt et norgesmesterskap i skatte- og avgiftsøkninger som kommer til å dytte svært mange bedrifter og tusenvis av arbeidsplasser over stupet, hevdet Jensen.

Blant annet driver de andre partiene nå og dekker seg bak klimatiltak og utslippsreduksjoner for å innføre stadig mer inngripende tiltak i folks hverdag, sa hun.

– Dette handler ikke om klimautslipp i det hele tatt. Det handler om å kontrollere folk.

– Kanskje mer enn noen gang behov for et sterkt Frp som kan avsløre dette og utfordre disse nye såkalte sannhetene, føyde hun til.

– Det kan høres litt konspiratorisk ut?

– Nei. Det er et faktum. Vi ser jo at hver gang de skal gjøre ett eller annet på klimafeltet, er det skatter, avgifter og restriksjoner som gjelder, i stedet for å appellere til … ja, det positive hos folk, hevder Jensen

Morn'a Jensen

Fra bakerst i salen fulgte flere partifeller fra Frps toppledelse med på talen. Det er vemodig å si «morn'a Jensen», sier de.

– Siv har tatt oss fra å ha hatt rett til å ha fått rett, oppsummerer Jon Georg Dale.

Senere lørdag blir Sylvi Listhaug valgt til ny partileder. Listhaug stiller uten motkandidater.

