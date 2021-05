Fat med ukjent innhold i Bergen inneholdt trolig giftig gass

innenriks

– Nødetatene på vei etter funn av tank med ukjent innhold – mulig brannfarlig. Politiet sperrer av området. Beboere i området blir rådet til å holde seg innendørs, skrev politiet på Twitter.

De fikk meldingen litt før klokken 14 lørdag ettermiddag.

Brannvesenet fant etter hvert ut at fatet kan ha inneholdt den giftige og brannfarlige gassen hydrogensulfid. Fatet var revnet og tomt, og 110-sentralen Vest antok at H2S-gass kunne ha kommet ut under forflytning av fatet.

Litt senere ble det klart at det var en mann i 50-årene fra stedet som gjorde funnet.

– Det ble dratt opp av vannet. Brannvesenet har undersøkt fatet som viste seg å være tomt. Det er trolig fra krigens dager. Det er noe ukjent hva det kan ha inneholdt i sin tid. Ingen er evakuert. Det blir behandlet som miljøavfall, opplyser politiet to timer etter meldingen.

– Beboeren opplyste innledningsvis at han blant annet følte seg kvalm etter å ha flyttet på fatet. Han er tatt med til Haukeland universitetssjukehus for sjekk, opplyser politiet videre.

Det er Forsvarets forskningsinstitutt som har konkludert med at tønna kan betegnes som miljøavfall.

Politiet sperret av et område på 50 meter rundt tønna.

