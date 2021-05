Drapet i Tønsberg knyttes til narkotikamiljø

innenriks

I torsdagens fengslingsmøte ble 25-åringen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De to første ukene skal han holdes i fullstendig isolasjon. I kjennelsen fra Vestfold tingrett kommer det fram at retten mener drapet på Bård Lanes kan knyttes til et tøft narkotikamiljø, skriver Tønsbergs Blad.

«Dette utgår fra et hardt miljø, hvor man for eksempel ved inndriving av gjeld i ytterste konsekvens kan ty til virkemidler som i denne saken», heter det i kjennelsen.

I fengslingskjennelsen peker retten videre på at politiet foreløpig ikke har funnet klare bevis på hvem som skjøt Lanes. I kjennelsen skriver retten at bevis, blant annet overvåkingsbilder, tyder på at 25-åringen «har hatt en aktiv rolle under forfølgelsen og drapet». Tingretten mener også at bevisene i saken gir «stor grunn» til å tro at flere involverte i saken ikke er pågrepet.

Kjennelsen fra Vestfold tingrett var i utgangspunktet unntatt offentlighet, men NRK anket, og etter en ny gjennomgang fredag vurderte tingretten det slik at etterforskningshensyn ikke lenger krever at kjennelsen skal unntas offentlighet.

Ifølge forsvarer Javeed Hussain Shah har 25-åringen anket varetektskjennelsen til lagmannsretten.

(©NTB)