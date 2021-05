Leger og sykepleiere mer kritiske til medienes koronadekning enn folk flest

innenriks

– Legene og sykepleierne skiller seg klart ut – de har en god del lavere tillit til at koronajournalistene kan sakene sine, sammenlignet med publikum. Én årsak kan være at man oftere legger merke til mangler og unøyaktigheter når mediene omtaler tema som man selv kan mye om, sier faglig ansvarlig og forsker ved MediaFutures Research Centre ved UiB, Erik Knudsen.

Resultatene ble presentert under Nordiske Mediedager fredag 7. mai.

– Dette ser vi når det gjelder legene: De som jobber med covid-19, har i snitt mindre tillit enn de legene som ikke gjør det, fortsetter Knudsen.

Generelt viser undersøkelsen at norske medier får mye ros for dekningen av pandemien, og at tilliten til mediene er relativt høy.

Samtidig har legene og sykepleierne ganske høy tillit til informasjonen i mediene når det gjelder hvordan koronaviruset har oppstått og spredd seg i verden.

– Så det er ikke sånn at de har mindre tillit til alle deler av mediedekningen, understreker Knudsen.

