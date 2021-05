Frp sier nei til LO og NHOs industriplattform

innenriks

LO og NHO har tatt initiativ til en felles industri- og energiplattform. Den legges fram i juni og skal komme med konkrete mål for kraft- og industripolitikken mot 2030 og 2050, skriver Klassekampen. Påtroppende Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen er ikke nådig:

– Det industrilobbyistene lobber for nå, vil gi høyere energikostnader i Norge, sier Solvik-Olsen.

– Man skyver et argument foran seg om at vi må gjøre et løft for å redde verden, noe som er vanskelig å argumentere imot. Men det er skattebetalerne og de små og mellomstore bedriftene som skal ta risikoen, mens noen få selskaper skal høste gevinsten, sier han.

Plattformen er ikke klar, men LO og NHO har allerede oversendt regjeringen en rekke innspill til betente debatter i kraft- og energipolitikken.

LO og NHO har samlet de viktigste kraft- og industriaktørene i Norge og utformet et veikart for norsk energipolitikk de neste tiårene i tett samarbeid med bedrifter som Equinor, Statkraft, Aker BP, Siemens, Norske Skog og Sintef.

