Forbud mot machete i Norge

innenriks

– Vi forbyr nå kjøp og innehav av machete fra 1. juni. Dette er et grep i kampen mot gjengkriminalitet og vold og trusler i det offentlige rom, og et tydelig signal til dem som ikke vil rette seg etter lov og rett, sier justisminister Monica Mæland (H) til Nettavisen.

Den nye våpenforskriften, som ble vedtatt fredag, trer i kraft 1. juni 2021. Med den innføres det et forbud mot å erverve kniver med bladlengde fra 25 cm, herunder macheter. For at eiere av slike kniver skal få tid til å innordne seg etter den nye forskriften, gjelder forbudet mot å inneha slike kniver fra 1. juni 2022.

– Det er et signal til alle dem som er involvert i kriminalitet og som tror det er lurt skaffe seg en machete, sier statsråden.

Hun legger til at forbudet er en del av en større pakke regjeringen kommer med for å gjøre det vanskelig å være gjengmedlem.

