FHI vurderer å vaksinere barn

Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer nå om barn bør vaksineres. I dag er det ingen friske under 18 år som får tilbud om koronavaksine.

– Vi konkluderer kanskje i juni, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til Aftenposten.

Deretter må regjeringen ta stilling. En viktig grunn til at barn ikke har fått vaksinen, er at de er svært lite utsatt for alvorlig sykdom som følge av covid-19.

– Hensikten med vaksinasjon er i første rekke å beskytte dem som blir vaksinert, sier Aavitsland.

Det europeiske legemiddelbyrået EMA vurderer å godkjenne Pfizer-vaksinen til barn mellom 12 og 15 år. Det er Astrid Rojahn, barnelege ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, positiv til. Hun ser bare fordeler ved at også barn vaksineres.

– I starten så det ut til at barn spilte en svært liten rolle som smittespredere. Det har endret seg med de muterte virusene. Vi ser nå dessverre at barn også kan spre smitte, sier hun.

