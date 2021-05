Ni nye smittetilfeller registrert i Lindesnes

innenriks

Kommunen opplyser i en pressemelding torsdag kveld at blant de smittede er en under 20 år, tre i 20-årene, en i 30-årene, tre i 50-årene og en i 70-årene.

Blant de smittede er det én russ, og dermed er totalt åtte russ i kommunen bekreftet smittet.

Lindesnes kommune ber innbyggerne om å være oppmerksomme på symptomer.

– Vi opplever nå at noen får symptomer lenge etter at de er smittet, så sent som på dag sju til ti etter eksponering. Vi opplever også at personer som tester negativt, tester positivt bare dager etterpå.

