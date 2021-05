Innstramminger i Porsgrunn og Bamble

innenriks

Dermed får de to kommunene like strenge tiltak som i Skien, der det de to siste dagene har blitt meldt om 87 nye smittede.

Bamble har til nå hatt en lokal forskrift med krav om munnbindpåbud. I formannskapets vedtak torsdag er det også lagt inn restriksjoner for hvor mange som kan samles i private hjem.

Dette settes, som i Skien og Porsgrunn, til fem personer på besøk i eget hjem. Med eget hjem regnes også hage, terrasse og tilhørende uteområder.

I tillegg anbefales det at arrangementer som samler personer fra flere kommuner bør utsettes eller avlyses.

Torsdag ble det registrert 16 nye smittede i Porsgrunn og to i Bamble.

Tiltakene varer i første omgang fra midnatt fredag til 20. mai.

