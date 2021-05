Bøndene vil ikke starte jordbruksforhandlinger med staten: – Et skikkelig inntektsløft må på plass

innenriks

Tirsdag la staten fram sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Rammen for tilbudet i jordbruksoppgjøret er på rundt 900 millioner kroner. Det er langt mindre enn bøndenes krav på 2,1 milliarder kroner.

– Avstanden var for stor mellom regjeringens virkelighetsforståelse og det inntektsløftet vi mener er helt nødvendig. Derfor bryter vi, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i en pressemelding

– Et skikkelig inntektsløft må på plass for at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres, og en investeringspakke er helt nødvendig for at melke- og storfebønder skal kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift. Det var det ikke mulig å få til med regjeringens tilbud, sier Bartnes.

Etter at staten la fram sitt tilbud, sa Bartnes at tilbudet var urovekkende lavt og uten anerkjennelse av den tøffe økonomiske situasjonen i landbruket.