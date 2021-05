VG: Kvinne i 40-årene siktet for drap i Halden

innenriks

Det sier politiadvokat Øystein Rusnes i Øst politidistrikt til VG tirsdag morgen.

Politiet fikk melding om hendelsen, som skjedde innendørs, via AMK klokken 22.05 mandag kveld. Få minutter senere rykket seks-sju politibiler ut til en leilighet i Halden sentrum.

– Vi kan bekrefte at en person er funnet død og en person er pågrepet i saken. Vi kommer ikke til å gå ut med kjønn og alder på de involverte siden pårørende ikke er varslet, sa operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB tidligere natt til tirsdag.

Overfor NRK bekrefter innsatsleder Frode Pedersen at de mistenker at de står overfor et drap.

– Det ligger i kortene, det, sier Pedersen.

Natt til tirsdag kom krimteknikere fra politiet i Østfold til stedet for å foreta tekniske undersøkelser. Ifølge operasjonsleder Aas er det ikke aktuelt å involvere Kripos.

– Ikke slik det ser ut nå i natt. Vi får se hva de finner ut i natt, så vil det bli tatt en avgjørelse på dagtid tirsdag.

Et vitne i nabolaget forteller til NRK at hun hørte skrik og rop om hjelp før politiet kom til stedet.

– Det hørtes ut som en kamp på liv og død. Et øyeblikk etter var politiet her. De tok seg inn i leiligheten med skjold, sier hun.