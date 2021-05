Mann innlagt etter å ha blitt alvorlig skadd i MC-ulykke i Nordland

innenriks

– Pasienten er lagt inn ved universitetssykehuset i Nord-Norge. Tilstanden hans er alvorlig, men stabil. Han blir videre innlagt for videre behandling av skader, sier pressevakt ved sykehuset Per-Christian Johansen til NTB tirsdag formiddag.

Han forteller at mannen i 40-årene ankom sykehuset litt etter midnatt.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 23.05 mandag kveld. Ulykken skjedde før dette, men politiet er usikre på nøyaktig tidspunkt.

– Det var ingen vitner til hendelsen, og det var forbipasserende som fant mannen og kontaktet nødetatene, sa operasjonsleder Lars Halvorsen i Nordland politidistrikt til NTB natt til tirsdag.

Han sa videre at det trolig var mer snakk om minutter enn timer før ulykken ble oppdaget. En politipatrulje var på ulykkesstedet i natt for å foreta tekniske undersøkelser, uten at de ønsker å si mer om den saken.

