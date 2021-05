FHI ønsker testkonserter med 5.000 publikummere i juni

innenriks

– Vi ønsker oss et sikkert svar på om det å smitte-teste publikum før de slipper inn på konsert, gjør det like trygt å gå på konsert som å være hjemme og se på TV, sier leder for forskningsgruppen i Folkehelseinstituttet (FHI), Atle Fretheim til NRK.

FHI ønske er å rekruttere 30.000 publikummere, men bare halvparten av testgruppen får dra på konsert. Den andre halvparten skal leve som normalt.

Begge gruppene testes før og etter konserten har funnet sted, noe som gjør at man kan sammenligne hvor mange som ble smittet i de to gruppene – og dermed få et svar på om konserten ga økt risiko for smitte.

Instituttet ser for seg at konsertene holdes innendørs uten munnbind, og at de trolig vil finne sted i Oslo.

Forslaget er sent til helsemyndighetene der det nå er til behandling. Man trenger blant annet dispensasjon fra covid-19-forskriften, som gis av helsemyndighetene.

Kulturminister Abid Raja (V) ønsker ikke å kommentere saken.

