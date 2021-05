166 nye koronasmittede personer i Oslo

innenriks

De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 122 smittede per dag, men lavere tall i helgene drar snittet ned.

Smittetallene er nå høyest i Bjerke bydel. Der ligger smittetrykket på 440 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert tolv nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter Bjerke følger bydelene Stovner bydel med et smittetrykk på 384 og Grünerløkka med 368.

Smittetalene er lavest i Ullern og Nordre Aker med et smittetrykk på henholdsvis 78 og 86 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. I Ullern ble det bare egistrert tre nye det siste døgnet.

Totalt er 33.947 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

