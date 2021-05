Forbruksgjelden fortsetter å synke, men antall inkassosaker stiger

innenriks

Ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon viser at nordmenns forbruksgjeld fortsetter den nedadgående trenden. Ved inngangen til mai var den usikrede gjelden på 152,4 milliarder kroner, mot 152,9 milliarder i starten av april.

I januar i fjor var tallet på 175,8 milliarder kroner.

– Vi har flere ganger påpekt at innføringen av gjeldsregistrene 1. juli 2019 har vært en viktig faktor, ettersom det gir bankene bedre mulighet til å foreta en riktigere kredittvurdering av søkerne, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Hun er glad for at regjeringen har signalisert en utvidelse av gjeldsregistrene, slik at også pantsikret gjeld skal vises, ikke bare usikret gjeld.

Derimot er det ikke like gledelig at Finanstilsynets rapport om utviklingen i forbruksgjeld viser en økning i antall inkassosaker i 2020.

Ifølge rapporten økte antall inkassosaker knyttet til forbruksgjeld med 1 prosent gjennom 2020. Ett av tre forbrukslånskrav som gikk til inkasso i fjor, dreide seg om lån som var mer enn fem år gamle.

– Dette er altså lån som ble tatt opp før myndighetene iverksatte ulike tiltak for å regulere forbrukslånsmarkedet, som gjeldsregistrene. Men vi er likevel bekymret for utviklingen, og derfor har vi påpekt behovet for en ny og forbedret gjeldsordningslov. Vi er glade for at den snart kommer, sier Nergård.

