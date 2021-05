FHI: Alle voksne med Downs syndrom bør vaksineres

innenriks

Tidligere har ikke personer med psykisk utviklingshemming vært nevnt når risikogruppene skal redegjøres for i FHIs prioriteringsliste, skriver Klassekampen.

Men nå presiserer FHI at psykisk utviklingshemmede kan få vaksine dersom de har nevrologiske eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon. Presiseringen kom inn i retningslinjene før helgen under avsnittet «Utdyping om risikogrupper».

– Flere studier viser at Downs syndrom øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19. Alle personer med Downs syndrom som er 16 år og eldre er derfor prioritert for vaksinasjon, heter det på FHIs nettsider.

Klassekampen har tidligere avdekket at det er store variasjoner i om kommuner og bydeler følger FHIs prioriteringsliste for risikogrupper.

Mange steder har funksjonshemmede blitt bedt om å vente i vaksinekøen på lik linje med funksjonsfriske. Dette til tross for at funksjonshemmede som samlet gruppe har en forventet levealder på 67 år.

