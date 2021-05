Ny natt med mye festbråk

innenriks

Natt til 1. mai ble det meldt om høylytt festing flere steder i landet, og også lørdag kveld har politiet rundt om hatt det travelt. I mange tilfeller har politiet ikke hatt kapasitet til å rykke ut på alle meldingene.

En ambulanse var tilkalt for å hjelpe en overstadig beruset russ i Randaberg i Rogaland sent lørdag kveld. Flere andre russ ble ufine og sparket etter ambulansepersonellet, som måtte tilkalle politiet.

Store ansamlinger på Bygdøy

Anslagsvis et hundretalls ungdommer samlet seg lørdag kveld ved Huk på Bygdøy i Oslo.

– Vi er der med politibåt og to politibiler, og vil fortsette å være på stedet gjennom kvelden, sier oppdragsleder Martin Martinsen i Oslo politidistrikt til VG.

Oppdragslederen forteller at rundt 150 personer skal ha løpt fra stedet da politiet kom. Ifølge Aftenposten satte politiet en stund opp sperringer på veien ut til Bygdøy.

Slåssing

Også flere andre steder i landet er det meldt om festbråk. I Ås har politiet i Øst fått flere meldinger på ansamling av russ og andre ungdommer.

– Skal være ampert på stedet og politiet er på vei, skrev politiet.

I Byremo i Lyngdal samlet det seg lørdag kveld 250–300 ungdommer i forbindelse med et rånetreff.

– Politiet er på stedet – det er god stemning blant de tilstedeværende, men smittevernregler overholdes ikke på en tilfredsstillende måte, skriver politiet i Agder på Twitter.

Havnet i vannet

Ved Tennebekktjørna i Nipedalen i Bergen har mange unge folk samlet seg, og politiet og ambulansen er tilkallet.

– En person har vært ute i vannet, og følges opp av helse. Politiet tar en prat med andre ungdommer som drikker alkohol, skriver Vest politidistrikt.

En mann i 20-årene ble slått bevisstløs av to jevnaldrende menn i Bergen sentrum. De to antatte gjerningsmennene ble raskt pågrepet.

Offeret har vært bevisstløs og er sendt til Haukeland universitetssjukehus for nærmere undersøkelser, ifølge politiet.

Parkfester

Natt til 1. mai var det en stor ansamling med feststemte mennesker i Nygårdsparken, og det samme har gjentatt seg lørdag kveld og natt til søndag.

– Vi har patruljer i Skjoldabukten, ved Tennebekk og det har kommet inn mange meldinger om mye folk i Nygårdsparken blant annet, sier Tatjana Knappen, operasjonsleder ved Vest politidistrikt, til Bergensavisen.

Politiet måtte i løpet av natten oppløse festlighetene i Skjoldabukten. En enslig russejente ble igjen for å rydde opp, og politiet ble så imponert over innsatsen at de kjørte henne hjem etterpå.

Også i Kollevågen og Sandviksbodene var det samlet mye folk.

30–40 berusede

Ved Mæla ungdomsskole i Skien rykket Sørøst politidistrikt med flere patruljer, etter melding om slåssing mellom flere russ. Ingen skal ha blitt skadd i hendelsen, men flere titalls russ var på stedet, og flere løp i forskjellige retninger ved politiets ankomst.

Også i Trondheim har det gått hardt for seg. Politiet rykket ut til området ved Theisendammen etter melding om 30–40 berusede ungdommer.

– Festen avsluttet. Ikke bra i disse tider........., skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

Også flere andre steder i Trøndelag er det meldt om festbråk og tilløp til slagsmål.

Nakstad bekymret for smitteutbrudd etter festing

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad minner om at smittevernreglene må følges også ute.

– Hvis mange glemmer smittevernreglene kan vi få nye smitteutbrudd knyttet til festing. Det er selvsagt bedre å samles utendørs enn innendørs, men det er ikke uten smitterisiko hvis man glemmer meteren og er sammen med mange mennesker, sier Nakstad til NTB

