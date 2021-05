Store forskjeller i antall koronadødsfall for Oslos bydeler

innenriks

I bydel Nordstrand er det registrert 26 personer som har dødd innen én måned etter å ha blitt koronasmittet. Deretter følger Frogner og Stovner, som hver har 20 dødsfall.

I bydel St. Hanshaugen er det bare registrert tre koronarelaterte dødsfall, skriver Nordre Aker Budstikke.

Mens Nordstrand har hatt ett dødsfall per 59 som har fått påvist smitte, er de tilsvarende tallene for Vestre Aker ett per 108, for Østensjø ett per 114 og for Frogner ett per 116.

På den andre enden av skalaen ligger St. Hanshaugen med ett dødsfall per 510 som har fått påvist smitte, mens det i bydel Sagene har vært ett dødsfall per 436 smittede.

I antall dødsfall per 100.000 innbyggere er det Stovner som har flest, med 60. Deretter følger Nordstrand med 49, og Søndre Nordstrand med 38. Også her er St. Hanshaugen og Sagene lavest, med henholdsvis åtte og ni.

Det er registrert 188 koronarelaterte dødsfall i Oslo mellom mars i fjor og 27. april i år. For tre av dødsfallene var bostedsadresse ukjent.

(©NTB)