Fisketråler på grunn i Vadsø havn

Ifølge Finnmark politidistrikt på Twitter er det fare for at båten velter ettersom den har rundt 45 graders slagside.

Det er to personer om bord i tråleren og de ønsker foreløpig ikke å forlate båten, dette gjør redningsarbeidet vanskelig, skriver politiet på Twitter klokka 02.58 natt til lørdag.

– Vi fikk melding litt før midnatt om at tråleren, som lå fortøyd ved kai inne i havna, hadde flyttet på seg og gått på grunn, sier operasjonsleder Gunnar Øvregaard i Finnmark politidistrikt til NTB.

Årsaken til dette er uvisst, og det har vært vanskelig å oppnå kontakt med mannskapet. Fisketråleren er på rundt 55 fot, ifølge politiet.

– Vannet er på sitt laveste og vi har gjort klart lenser i tilfelle det oppstår lekkasje, sier Øvregaard.

Hovedredningssentralen Nord-Norge opplyser til NTB at redningsskøyta er på stedet, men at vannstanden er for lav til at man kan gjøre noe, og at redningsressursene derfor ligger i nærheten og avventer.

Det er ventet høyvann i 8-tiden lørdag morgen.

