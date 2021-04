innenriks

26 av de smittede er nærkontakter. Fire har ukjent smittevei og to har usikker smittevei, opplyser Bergen kommune.

Kommunen opplyser at tre pasienter på sykehjem har fått covid-19. To av pasientene er fullvaksinert, og den tredje har fått første dose.

32 nye registrerte smittetilfeller er seks over snittet den siste uken, og tre over snittet for de siste 14 dagene.

1.716 personer testet seg i Bergen torsdag. Så langt har 6.059 personer i Bergen fått påvist smitte.

(©NTB)