26 nye smittetilfeller på Romerike

I Lillestrøm er det meldt om 12 nye smittetilfeller, og ved 21-tiden torsdag kveld meldte Lørenskog om åtte nye tilfeller. I de øvrige kommunene i regionen er det færre tilfeller.

En skoleklasse og noen ansatte er satt i karantene i Nes kommune, og flere husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene. I Neskollen fortsetter det å dukke opp nye smittetilfeller relatert til et utbrudd i en barnehage, og et helt fotballag hos Hvam Il har vært i karantene siden onsdag, skriver Romerikes Blad.

Torsdag ble det for øvrig meldt at Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker går fra tiltaksnivå A til B torsdag i neste uke, etter et møte mellom kommunene, helsemyndighetene og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

De fire kommunene skal sammen med Oslo diskutere samkjøring av tiltak fremover.

