UD skjerper reiseråd – fraråder alle reiser til India, Pakistan, Bangladesh, Nepal og Irak

– Situasjonen i India og de andre landene vi innskjerper reiserådet til, er svært bekymringsverdig. Av hensyn til den enkeltes sikkerhet, fare for importsmitte til Norge og for ikke å belaste landenes helsevesen ytterligere, fraråder vi alle reiser dit, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Det er en svært vanskelig situasjon for helsevesenet i landet, som registrerer 2.700 koronadødsfall daglig, og det er frykt for store mørketall. Utenrikstjenesten legger til at de har liten eller ingen anledning til å gi konsulær bistand til norske borgere i disse landene.

Onsdag innførte også regjeringen pålegg om karantenehotell for alle reisende fra disse fem landene. Tiltaket trer i kraft klokka 12 onsdag.