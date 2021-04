Nakstad om smittetallene: Tegn på at smittetrykket har flatet ut og ikke lenger synker

innenriks

Smittetallet siste døgn er 47 flere enn snittet de siste sju dagene og 48 flere enn tilsvarende snitt for en uke siden.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.344 nye smittetilfeller i Norge, som gir et snitt på 477. Dette er en stigende trend sammenlignet med tilsvarende snitt for sju dager siden, som lå på 476.

– Dersom man sammenligner ukegjennomsnittet for de to siste ukene, er det tegn til en utflating av de nasjonale smittetallene, og ikke lenger en nedgang, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Fire kommuner skiller seg ut

Han mener en forklaring på økningen kan være at det er rapportert inn høye smittetall i blant annet Kristiansand, Halden, Lørenskog og Skien det siste døgnet.

– I de fleste andre kommuner er det heldigvis fortsatt smittenedgang. Oslo har også en stabil smittesituasjon, ser det ut til, selv som det har flatet en del ut også der, sier Nakstad.

I Oslo er det blitt registrert 148 nye smittetilfeller det siste døgnet. Hovedstaden har nå gått 14 dager med under 200 daglige smittetilfeller registrert.

Ifølge VGs oversikt er smittetrenden nasjonalt fortsatt synkende, mens totalt 25 kommuner har en stigende trend.

VG henter og regner tall på en litt annen måte, og påpeker at tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) kan ta ett til to døgn å registrere, noe som kan gi et misvisende bilde av smittetrykket.

Over 5 millioner testet

Det er utført over 5 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. Av disse har 111.686 personer testet positivt, viser foreløpige tall fra MSIS.

I alt 1.219.883 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 308.930 personer har fått andre dose.

Tirsdag var 206 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var én færre enn dagen før.

Til sammen er 736 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

60,3 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 16 dødsfall i Norge.

