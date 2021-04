DNs sjefredaktør Amund Djuve slutter i jobben og blir konserndirektør i NHST

innenriks

Dagens Næringsliv skriver at Djuve fra 1. september blir konserndirektør for publikasjoner i NHST Media Group og får ansvaret for å utvikle alle konsernets redaksjonelle titler, inkludert DN.

Djuve tok over som sjefredaktør i Dagens Næringsliv i 1999.

Mandag ble det kjent at DN-eier NHSTs nye konsernsjef Trond Sundnes omorganiserer virksomheten og slår sammen selskapets to mediedivisjoner under én felles ledelse.

– Jeg har fått en veldig spennende jobbmulighet i konsernet hvor jeg får ansvaret for utviklingen av alle eksisterende og nye publikasjoner i NHST. Dette nye organisasjonsprosjektet er laget for at vi skal vokse. Vi skal bli et mye større mediekonsern enn vi er i dag. Det å få ansvaret for den samlede publikasjonsstrategien til NHST er en veldig viktig jobb i det nye konsernet som jeg gleder meg til å begynne på, sier Djuve.

Nyhetsredaktør Janne Johannessen blir stedfortredende sjefredaktør i tiden framover. DN skriver at arbeidet med å rekruttere Djuves etterfølger vil starte i løpet av høsten, og at ny redaktør vil være på plass i løpet av 2022.