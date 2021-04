Fire av ti barnehager reduserte åpningstiden denne vinteren – ni av ti i Oslo

innenriks

– Foreldre skal være trygge på at barna får et godt barnehagetilbud, og vi vet at barnehager og ansatte har stått på for å sikre god oppfølging og fulle åpningstider. Men virusmutasjonene i vinter gjorde det ekstra krevende. Tallene viser at det gikk hardest utover tilbudet i Oslo, Viken og Vestland, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

39 prosent av landets 5.600 barnehager måtte korte ned åpningstiden i januar og februar som følge av det økte smittetrykket. Det er en økning på 30 prosent høsten 2020.

Forskjellene har vært store rundt om i landet. I Oslo måtte hele 90 prosent av barnehagene redusere åpningstiden, mens 54 prosent i Viken og 48 prosent i Vestland måtte gjøre det samme.

Barnehager i Agder og Troms og Finnmark var minst berørt. Der var det kun 8 prosent som måtte ha mindre åpent.

