Elleve nye registrerte smittede i Drammen

Smitteveien er kjent for ni av dem, mens det foreløpig er ukjent smittevei for de siste to. Smittesporingen pågår fortsatt for begge de to siste tilfellene, opplyser Drammen kommune.

Drammen kommune er omfattet av alle de regionale tiltakene som er regulert i covid-19-forskriftens nivå 5B.

Formannskapet i kommunen skal tirsdag møtes for å vurdere koronasituasjonen i kommunen.

Rådmannen har foreslått å videreføre paragrafen i den lokale forskriften om at det ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede samtidig.

