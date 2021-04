Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge under samme tak i Ålesund

innenriks

De to nye, statlige og nasjonale virksomhetene skal holde til under samme tak i Ålesund.

– Ved å samlokalisere Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge er håpet vårt at vi skal få et sterkere miljø og synergier ut av arbeidet, sa statsministeren i sin åpningstale.

Eldreombudet er et selvstendig og uavhengig statsorgan, mens Senteret er et kompetansesenter som tilhører Helsedirektoratet.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen sier de skal passe på at interessene til eldre blir ivaretatt på alle områder i samfunnet.

– Jeg pleier å si at vi skal være både vaktbikkje og trekkhund. Der eldres interesser blir svekket, sier vi tydelig fra om det. Og der det trengs nye tiltak og løsninger, sier vi like klart fra om det også, sier Jacobsen.

– Aldersvennlig Norge handler om de yngste eldre og folkehelse, sier Wenche Halsen, leder for Senteret for et aldersvennlig Norge.

– Om hvordan den stadig voksende gruppen skal involveres og inviteres til medvirkning. Og hvordan denne gruppens kompetanse og erfaring skal bli sett og brukt. Det handler om hvordan eldre selv skal bidra til en god aldring og et godt liv, der vi skal klare oss selv så lenge som mulig, sier Halsen.

