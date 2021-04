Byrådslederen bestiller evaluering av Oslos koronahåndtering

innenriks

I et notat fra byrådslederen kommer det fram at beredskapsetaten skal koordinere evalueringen med bistand fra konsulentselskapet Deloitte, skriver Nettavisen. Kommunens overordnede krisehåndtering skal under lupen.

«Ingen kriser er like, men det er viktig at vi har en organisasjon, rutiner og systemer som fungerer også når hverdagen blir snudd opp ned over kortere eller lengre tid», skriver byrådslederen i notatet.

Det er perioden fra pandemien stengte Norge 12. mars i fjor fram til uke 17 i år som skal granskes. I notatet heter det at byrådslederen er opptatt av at kommunen skal høste erfaringer for å håndtere neste krisesituasjon «enda bedre».

