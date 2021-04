Statsminister Erna Solberg koronavaksinert

innenriks

Statsministeren skal etter planen delta på NATOs toppmøte i juni. Nato har anbefalt at alle deltakere vaksineres før toppmøtet.

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF), næringsminister Iselin Nybø (V) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er blitt vaksinert, opplyser regjeringen.

– Disse statsrådene har viktige oppgaver knyttet til Norges interesser i utlandet. Nå som stadig flere blir vaksinert internasjonalt, er det flere møter som skjer fysisk. Disse statsrådene blir vaksinert for å kunne delta på disse møtene på lik linje med kolleger fra andre land, sier Solberg i en pressemelding.

Glad statsminister

De har alle fått Moderna-vaksinen, og den ble satt av en sykepleier fra Forsvarets sanitet på Statsministerens kontor mandag.

– Jeg er glad for at jeg har fått den første dosen vaksine mot covid-19. Jeg håper at alle som får tilbud om vaksine, takker ja. Vaksinering gjør at vi etter hvert kan få tilbake den hverdagen vi alle lengter etter, sier Solberg.

Regjeringen opplyser at også fem andre ansatte i apparatet rundt statsministeren fikk første vaksinedose mandag for å kunne bistå henne.

– Statsministeren er avhengig av å ha noen få mennesker med seg, hun har for eksempel livvakter, hetter det i pressemeldingen.

Vaksinerer 65-åringer

Statsminister Erna Solberg (H) fylte nylig 60 og er folkeregistrert i Bergen kommune. Kommunen tilbyr nå vaksine til alle som er over 65 år gamle og dem som er i risikogruppen.

Ifølge kommunens vaksinasjonsplan, som sist ble oppdatert 23. april, vil vaksineringen av aldersgruppen 60-64, som statsministeren er i, starte opp om rundt en ukes tid.

I vinter fikk kongeparet komme framover i vaksinasjonskøen. De fikk sin første vaksinedose 13. januar og andre dose 4. februar i år.

Kongeparet ble prioritert ut ifra sin rolle, men også fordi de er i risikogruppen på grunn av sin alder, opplyste helseminister Bent Høie (H) den gang.

– Jeg er glad for at de takket ja til å få den første dosen i dag. Det tror jeg også den norske befolkningen har stor forståelse for, sa Høie.