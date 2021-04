Sju nye smittetilfeller i Lindesnes

innenriks

Tre andre er nærkontakter til tidligere kjente smittetilfeller. De var allerede i karantene da smitten ble påvist. Kun en av de smittede har foreløpig ukjent smittevei og smittesporing pågår.

Flere medier melder mandag om 27 nye smittetilfeller i kommunen, men dette skyldes en forsinkelse i innrapporterte tall, oppklarer kommunen.

Av de smittede er det et barn under 10 år, to er kvinner i 20-årene, en mann i 30-årene, to kvinner i 40 årene og samt en kvinne i 50-årene.

Kommunen har også satt i gang massetesting av barn og ansatte på skolene. Så langt er 700 av 1.500 elever testet, og kun en elev har testet positivt.

Hvis smittesituasjonen ikke endrer seg vesentlig, åpnes Ime, Furulunden, Blomdalen og Vassmyra skole igjen torsdag 29. april. Skolene fortsetter da på gult nivå.

