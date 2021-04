Rapperen Kamelen frifunnet i ankesak

innenriks

I september i fjor ble rapperen kjent skyldig på alle punkter i tiltalen da han sto tiltalt i Kristiansand tingrett. Han måtte møte i retten etter at han nektet å betale et forelegg på 12.000 kroner etter en konsert på utestedet Kicks i Kristiansand i desember 2018.

Under konserten, hvor to politibetjenter med gule refleksvester kom inn i lokalet, crowd surfet Kamelen fra scenen til baren mens han skal ha ropt «Fuck politi» og dette ble gjentatt av publikum.

Dommen fra tingretten om forulemping av offentlig tjenestemann ble kritisert fra et ytringsfrihetsperspektiv, men selv om rapperen nå ble frifunnet for dette punktet, var det ikke slike hensyn lagmannsretten la til grunn, skriver Rett 24.

Domstolen trekker i stedet fram at Kamelen ikke kan ha vært klar over at politiet var til stede i lokalet, at ropene var en del av hans vanlige show og at det derfor ikke ble ansett som tilstrekkelig bevist for lagmannsretten at rapperen med forsett gikk inn for å forulempe de to polititjenestepersonene.

Ettersom Mosele var rettskraftig dømt for bruk av narkotika og for å ha motsatt seg pågripelse, ble boten han var ilagt redusert til 4.000 kroner.

