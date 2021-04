Norge får trolig 21 millioner doser av Pfizer-vaksinen over to år

innenriks

– Norge inngår i alle avtalene som EU forhandler om koronavaksiner. Vår befolkningsjusterte andel er omtrent 1,12 prosent. Norges andel vil dermed kunne utgjøre over 21 millioner doser over to år, forteller statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet til ABC Nyheter.

Fredag ble det kjent at EU-kommisjonen har inngått avtale med selskapene om levering av ytterligere 1,8 milliarder vaksinedoser. Fra før har EU-kommisjonen inngått to kontrakter med de to selskapene som omfatter 600 millioner doser.

