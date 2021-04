innenriks

Det siste døgnet er det registrert 222 koronasmittede i Norge. Det er 221 færre enn ukesnittet. Snittet de siste sju dagene er snittet 443 per dag. For én uke siden var snittet 555.

– Vi er absolutt på rett vei, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Han sier smittetallene går ned i de fleste kommunene og at R-tallet holder seg under 1, takket være god innsats fra innbyggerne og gode smittesporere.

– Det er en imponerende prestasjon når vi er omgitt av muterte og mer smittsomme virusvarianter. Det gjør at regjeringens gjenåpningsplan sannsynligvis kan følges slik den er skissert, sier Nakstad.

Flere tror at smitten reduseres

Det norske folk ser ut til å dele hans optimisme. April er nemlig første måned så langt i pandemien hvor flere tror at smitten i Norge vil reduseres, i stedet for å øke framover.

Det viser Opinions koronamonitor.

I april svarte tre av ti at de tror smitten vil øke, mens 40 prosent tror den vil synke. 30 prosent tror antallet forblir uendret.

– I samtlige måneder under pandemien har flere forventet økning enn reduksjon i smitte. April er første måned hvor dette ikke lenger er tilfellet, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

– Ha is i magen

Opinion mener uansett at trenden er klar. Forrige uke svarte 46 prosent av de spurte at de tror smittetallene vil synke.

Nakstad sier utviklingen i land rundt oss viser at situasjonen fortsatt er skjør, og ber alle om å fortsette den gode innsatsen.

– Men hvis vi alle har litt is i magen og fortsetter den innsatsen vi nå gjør i Norge, vil framtidige lettelser kunne gjennomføres uten stor risiko for at smitten skyter i været igjen.

