Koronasmittet sykehjemsansatt i Lindesnes døde

Lindesnes kommune melder at helsearbeideren fikk symptomer lørdag 17. april. Smitte ble påvist en uke senere. Mandag døde kvinnen.

– Vi mottar denne beskjeden med stor sorg. Vi føler med de etterlatte, og våre tanker går nå til de pårørende. Dette er en liten kommune og det påvirker oss alle, sier ordfører Even Tronstad Sagebakken.

De ansatte på sykehjemmet er informert. Kommunen opplyser at situasjonen er vanskelig både for de pårørende og ansatte, som kommunen vil ivareta etter beste evne.

Sju nye tilfeller

Mandag ble det meldt om sju nye smittetilfeller i Lindesnes kommune. Tre av de smittede er ansatte ved utbruddsrammede Mandal sykehjem.

Tre andre er nærkontakter til tidligere kjente smittetilfeller. De var allerede i karantene da smitten ble påvist. Kun en av de smittede har foreløpig ukjent smittevei og smittesporing pågår.

Flere medier meldte mandag om 27 nye smittetilfeller i kommunen, men dette skyldes en forsinkelse i innrapporterte tall, oppklarer kommunen.

Massetesting i kommunen

Av de smittede er det et barn under 10 år, to er kvinner i 20-årene, en mann i 30-årene, to kvinner i 40-årene og samt en kvinne i 50-årene.

Kommunen har også satt i gang massetesting av barn og ansatte på skolene. Så langt er 700 av 1.500 elever testet, og kun en elev har testet positivt.

Hvis smittesituasjonen ikke endrer seg vesentlig, åpnes Ime, Furulunden, Blomdalen og Vassmyra skole igjen torsdag 29. april. Skolene fortsetter da på gult nivå.

