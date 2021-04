Stortingspresident refser SVs abortvedtak

innenriks

Audun Lysbakkens parti vil avskaffe abortnemndene og sikre kvinner rett til selvbestemt abort helt til grensa for levedyktighet, som i dag er satt til utgangen av uke 22.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) sier til VG at hun er opprørt av forslaget.

– Ved selvbestemmelse fram til uke 22, uten noe obligatorisk rådgivning, beveger man seg helt på grensen av når leger og jordmødre redder tidligfødte fostre. Det synes jeg er oppsiktsvekkende, sier stortingspresidenten.

– Abortlovgivningen vi har i dag ivaretar en viktig balanse mellom kvinnens rett til å bestemme over egen kropp og fosterets rettigheter. SV utfordrer denne balansen i loven, sier hun.

Også Menneskeverd, som er en organisasjon som arbeider for å redusere aborttallene i Norge, sier de reagerer svært kraftig på vedtaket.

– Med SV sitt radikale vedtak vil grensen for abort krysse grensen for når man kan redde for tidlig fødte barn. Forslaget kan samtidig legge til rette for abort på jentefostre i Norge, sier informasjonsansvarlig Kristin Rudstaden i Menneskeverd.

(©NTB)