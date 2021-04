Smitteutbrudd i Bodin leir ved Bodø

innenriks

Orlogskaptein og pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter, Jørn Hammarbeck, sier til VG at driften vil gå som normalt der tjenesten tillater det.

– Bodin leir ved Bodø har i løpet av helgen hatt seks positive tilfeller av smitte. Personellet er isolert og følges opp i henhold til rutiner satt av Folkehelseinstituttet, Bodø kommunehelsetjeneste og Forsvaret, sier Hammarbeck.

Han opplyser videre at Forsvaret har satt i gang tiltak for å begrense smitten og få oversikt over situasjonen.

(©NTB)