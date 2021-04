Slettmeg.no: Det tar lengre tid for mange nå å få fjernet falske opplysninger på nett

innenriks

– Bare i løpet av de siste par månedene har vi en rekke henvendelser fra enkeltpersoner som sliter med å få Google eller Facebook til å fjerne falske eller sjikanøse opplysninger om dem på internett, sier seniorrådgiver i NorSIS og leder for slettmeg.no, Hans Marius Tessem, til NTB.

Han sier det før tok kun noen få dager å få svar på en digital søknad som ble sendt inn til Google eller Facebook, vanlig behandlingstid pleide å være en til to uker. Nå har Slettmeg.no flere eksempler på ikke bare lang behandlingstid, men at personer har ventet i fem-seks uker uten å få noen bekreftelse på søknaden i det hele tatt.

– Der Google har svart, har vi fire eksempler på at Google selv oppgir korona som grunn til den lange behandlingstiden, sier Tessem.

I en epost til NTB skriver Google Norge at pandemien har skapt store utfordringer for dem i saksbehandlingen, men at de er klar over at folk forventer grundig og rask saksbehandling.

– Vi har tidligere varslet flere av Europas datatilsyn om at pandemien har påvirket vår virksomhet og forventer å fullføre gjennomgangen av etterslepet vårt i de kommende ukene, skriver fungerende kommunikasjonssjef Andrea Lewis Åkerman.

Covid-19-effekt

– Den lange behandlingstiden går på rettssikkerheten løs, mener Tessem i Slettmeg.no.

Han påpeker at så lenge folk ikke får et avslag på søknadene sine engang, kan de heller ikke klage avgjørelsen inn for Datatilsynet. De må bare vente.

– Dette med at folk ikke får svar på lenge, er nytt. Det gjelder heller ikke bare Google. Det er svært problematisk for de enkeltpersonene som ønsker å få fjernet det som ofte er grovt uriktige eller sjikanøse påstander om dem på nettsider eller i sosiale medier. Spesielt følsomt blir det når dette involverer mindreårige, som har en ekstra sterk rett til å bli glemt og få fjernet denne typen opplysninger.

Færre fjernes

EU-domstolen bestemte i 2014 at enkeltpersoner har rett til å få opplysninger om seg fjernet på nett, basert på ulike vilkår. Siden da har Google mottatt over en million forespørsler om fjerning av opplysninger om enkeltpersoner, og mer enn fire millioner nettadresser er forespurt fjernet.

Av disse er over 15.000 forespørsler kommet fra Norge og bare til Google, og de omfatter over 62.000 nettadresser.

Andelen nettadresser som er bedt fjernet fra søk og deretter har blitt fjernet etter norske forespørsler, er gått ned i koronaperioden, fra 45 prosent i perioden fram til 13. mars 2020 til 39 prosent i perioden med erklært korona i Norge.

– Belastende

Kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet kommenterer hvordan de har sett at koronatiden påvirker folk.

– Vi ser at samfunnet har blitt enda mer digitalt, og vi er mye på nett. Rundt 8 prosent av de 5.364 henvendelsene som vi fikk til veiledningstelefonen i fjor, dreide seg om personopplysninger på internett. Mange av disse gjelder uønsket publisering av tekst, bilder, film og lignende. Tallet for sletting har holdt seg relativt stabilt de siste årene, men med en økning på 1 prosent fra 2019, sier hun.

Datatilsynet har ikke merket den samme pågangen av oppgitte brukere som Slettmeg.no, men sier det kan oppleves som ekstra belastende om usanne personopplysninger som du ønsker å få slettet, blir liggende over lang tid.

– Opplysninger som knyttes til deg som person, slik som om helse, religion, økonomi eller seksuell orientering, kan være spesielt belastende og kan få konsekvenser for hvordan du ønsker å leve ditt liv.

(©NTB)