SV sier nei til store vindparker på land

I vedtaket heter det at SV sier nei til «videre utbygging av storskala vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten».

Men landsmøtet åpner for småskala vindkraft på industrialiserte områder, forutsatt at det er helsemessig og sikkerhetsmessig forsvarlig, og at det er lokalt ønske om det. Slike utbygginger skal vurderes fra sak til sak.

Landsmøtet vedtok også å utrede om noen områder kan egne seg for havvind. Her er forutsetningen at de ikke ligger nær kysten, og at utbygging ikke må undergrave viktige natur- og næringsverdier.

Ifølge nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har vindkraft vært den aller mest krevende diskusjonen på landsmøte.

Stortingsrepresentant Arne Nævra har vært en markert vindkraftmotstander i SV. Han sier han er glad for at SV med dette vedtaket er blitt «et parti med klar negativ holdning til vindkraft på land og nær kysten».

– Om SVs vedtak på landsmøtet hadde vært førende, så hadde knapt et eneste ett av de utbygde vindkraftverkene som står i norsk natur i dag, vært utbygd, sier han.

