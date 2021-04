innenriks

Det ble avklart da landsmøtet stemte over endringer i partivedtektene søndag.

Både kvinnepolitisk leder og faglig leder får nå fast plass i sentralstyret. SV reverserer dermed et landsmøtevedtak fra 2019 der kvinnepolitisk leder mistet plassen i sentralstyret.

Landsmøtet vedtok også at ordet «feministisk» skal legges inn i SVs formålsparagraf, slik at formuleringen blir at partiets mål er en «sosialistisk og feministisk samfunnsordning i Norge».

