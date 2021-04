Lite bråk, men mange ungdommer samlet utendørs i Oslo lørdag

innenriks

– Ifølge våre patruljer var det opp mot 1.000 ungdommer i parken på St. Hanshaugen. Alle var ikke på samme sted, og det roet seg i god tid før midnatt, og det er ikke kommet meldinger om bråk, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Like etter klokken 22 rykket politiet ut til Huk på Bygdøy der det var rundt 200 ungdommer samlet, men heller ikke her er det kommet meldinger om ordensforstyrrelser.

– Her løste det seg opp før midnatt. Vi hadde et par patruljer på stedet som informerte om at folk måtte holde avstand, noe som ble etterkommet, sier operasjonslederen.

Han sier de har gitt råd og veiledning, og oppfordret folk til å ta hensyn og ansvar.

