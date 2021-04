Strid om burhøns i Venstre

innenriks

«Vi vil forby produksjon av egg fra burhøner, fordi dette er dyrehold som ikke samsvarer med god dyrevelferd», står det i programutkastet til Venstre, skriver Adresseavisen.

Trøndelag Venstre går inn for å fjerne forbud-setningen i programmet. Unge Venstre er blant dem som vil kjempe for å beholde den.

– Det er for få partier som tar kampen for dyrevelferd i landbruket. Vi mener det ikke er noe å trakte etter å være stengt inne på liten plass uten å kunne flakse fritt, sier Unge Venstre-leder, Sondre Hansmark til avisen.

De fleste eggprodusenter i landet driver med frittgående høns, som følge av at dagligvarekjedene har bestemt seg for å kun selge egg fra frittgående høns. Bare 9 prosent av norske høner er i dag i bur, ifølge tall hentet inn av Norsk Fjørfelag.

Trøndelag Venstre argumenterer med at forbudet er unødvendig. Sammen med distriktsutvalget i Venstre foreslår de å stryke hele burhøns-forbudet fra programmet.

– Vi ønsker ikke punktet om burhøns fordi det skaper et bilde fra Venstre om at burhøns er et viktig problem i landbruket. Det er det ikke. For det er nesten ikke burhøns igjen, sier Bjørn Ola Holm, politisk nestleder i Trøndelag Venstre.

