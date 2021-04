Mann varetektsfengslet for medvirkning til drap i Tønsberg

innenriks

Det ble klart etter fredagens fengslingsmøte i Vestfold tingrett. Han blir satt i full isolasjon og underlagt medieforbud i to uker.

Mannen, som er i begynnelsen av 20-årene, stiller seg uforstående til siktelsen og har foreløpig ikke ønsket å forklare seg for politiet.

– Per nå ønsker han ikke å avgi noen forklaring fordi han ikke har innsyn i noen av sakens dokumenter, så da er det vanskelig for ham å ta stilling til det, sa forsvareren hans, advokat Simen Tveten, til VG før fengslingsmøtet.

Lanes ble skutt og drept på Kilen i Tønsberg tirsdag kveld. Han var tilknyttet et kjent kriminelt miljø, og slik politiet ser det, var han ikke et tilfeldig offer.

Bilbrann

Etter at mannen i 20-årene ble siktet torsdag, uttalte politiet at drapet må sees i sammenheng med en bilbrann på Sem samme kveld. Mannen er også siktet for oppbevaring av narkotika.

Det at mannen er siktet for medvirkning til drap, innebærer også at politiet mener det er flere gjerningspersoner involvert.

To andre menn har sittet i varetekt hos politiet i forbindelse med bilbrannen. De blir løslatt da begge er plassert på et annet sted på tidspunktet for både drapet og bilbrannen, opplyser politiet.

Ringte selv

Det var klokken 22.14 tirsdag kveld at nødetatene ble oppringt av den nå avdøde mannen. Lanes sa at han muligens var skutt. Han ble brakt til sykehus, hvor han kort tid etter døde av skadene.

Det har blitt innhentet elektroniske spor, blant annet videomateriale fra overvåkingskameraer på Kilen, ifølge politiet.